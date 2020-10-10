Чулпан Хаматова поделилась фото из бани

https://static.news.ru/photo/46501fd8-0b15-11eb-9f95-fa163e074e61_660.jpg Чулпан Хаматова Фото: instagram.com/chulpanofficial

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова опубликовала в Instagram снимки из бани, в которой она побывала с подругой.

На первом фото запечатлены Хаматова и её коллега Лара Чаклин. Обе актрисы предстали в домашних образах: без макияжа и сложных причёсок, в белых банных халатах.

Моя любимая однокурсница , она играла мою маму в спектакле «Дневник Анны Франк», имеет кроме театра ещё одну страсть — баня! Я приехала к ней между прогонами отдохнуть и восстановить силы. Завтра горы начну сворачивать. Спасибо, моя дорогая, за невероятное наслаждение, — написала Хаматова.

На втором снимке звезда фильма «Зулейха открывает глаза» уже одна в купели. Актриса на фото прикрывает тело еловыми ветвями.

Как сообщал NEWS.ru, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова снимутся в триллере «Они» режиссёра Елены Хазановой, известной по картине «Один вдох». Фильм расскажет об успешных женщинах, которые подвергаются преследованию и шантажу в Интернете. Выход картины ожидается в 2022 году.