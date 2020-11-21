Чадов заинтриговал поклонников фото с ножкой незнакомки

https://static.news.ru/photo/49dba7e6-2d46-11eb-a2b6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Чадов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Чадов заставил подписчиков поломать голову над фото, где запечатлён он сам и ножка его спутницы. Актёр лежит на песке, незнакомка игриво поставила ножку с браслетом ему на грудь.

Несмотря на то, что лица не видно, подписчики быстро вычислили, с кем отдыхает Чадов на морском побережье. Поклонники сошлись во мнении, что это Лейсан Галимова. Модель обладает такими же ногами, как на снимке, и носит на лодыжке точно такой же браслет.

Снимок актёр подписал коротко:

Есть отдыхать!

Он уже пять лет находится в разводе с женой Агнией Дитковските. Чадову приписывают множество романов, но что касается Галимовой, поклонники признают её поразительное сходство с бывшей супругой Чадова.

«Вкусы не меняются, Лейсан — копия Агнии», «Мы в жизни любим только раз, а после ищем лишь похожих», «Грустно, что это не Агнюша. Счастья вам с Лейсан», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёры Кристина Асмус, Артём Ткаченко и Алексей Чадов вместе повеселились в честь окончания съемок фильма «Джон». На последнем кадре Ткаченко и Чадов в обнимку позируют с рюмкой для совместного селфи.