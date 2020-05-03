«Целлюлит неважен»: бывшая «Мисс Вселенная» опубликовала фото в купальнике

https://static.news.ru/photo/57f88ff8-8d3f-11ea-ad82-fa163e074e61_660.jpg Теган Мартин Фото: tegan.martin/instagram.com

Популярная австралийская модель 27-летняя Теган Мартин в самоизоляции решила разобрать старые и неопубликованные фото. Один снимок она решила опубликовать в Instagram, что вызвало недоумение подписчиков, ведь девушки обычно не показывают кадры, на которых видны изъяны фигуры.

Мартин тоже посчитала фото неудачным, ведь на нём она стоит спиной в купальнике, а на её бёдрах очень хорошо виден целлюлит. Именно это и заставило модель поделиться кадром и сопроводить её мудрой подписью.

Среди вас полно девушек, которые стесняются из-за своего целлюлита или растяжек, и я среди вас, но сейчас подходящее время, чтобы всё обдумать и взвесить. Нужно решить для себя, что важно, а что нет. Так вот, девочки, целлюлит как раз-таки неважен, — написала Мартин.

Теган очень хорошо знает, через какие мучения приходится проходить ради идеальной фигуры, приводит её слова News.com.ua. Победительница конкурса «Мисс Вселенная» 2014 года всегда была склонна к полноте, и из-за этого многие модельные агентства отказывались с ней работать. Из-за этого Теган морила себя голодом, но потом поняла, как это глупо.

Как писал NEWS.ru, ранее американка с ампутированной ногой стала моделью в купальнике.