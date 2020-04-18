Американка с ампутированной ногой стала моделью в купальнике

https://static.news.ru/photo/16be71dc-818d-11ea-9b47-fa163e074e61_660.jpg Тэйлор Селф Фото: Tahlor Lee Self/facebook.com

Бывшая мотоциклистка, которой в результате автокатастрофы пришлось ампутировать левую ногу, стала работать моделью у известного фотографа. Её последняя сессия была в чёрном слитном купальнике с большими вырезами.

В 2016 году 26-летняя Тэйлор Селф попала в автокатастрофу в Новом Орлеане. Её колено было полностью раздроблено, — пишет Metro.

После того как хирурги ампутировали ей ногу выше колена, женщина несколько месяцев провела в инвалидном кресле, а затем ей пришлось научиться пользоваться протезом. Восстановившись после операции, она приняла решение участвовать в фешен-съёмке. По словам Селф, таким образом она хотела вдохновить других женщин с ампутированными конечностями не падать духом.

Как писал NEWS.ru, 18-летняя Кьяра Борди стала первым инвалидом — участницей конкурсов красоты. Девушка с протезом пробилась в финал «Мисс Италия», и хотя победить ей так и не удалось, она всё равно считает это победой. Девушка не стесняется своего протеза. Она стройная ухоженная красавица с идеальным телом. Финалистка «Мисс Италия» регулярно занимается спортом и бегает на стадионе, а также плавает. Девушка лишилась левой ноги в 13 лет после того, как попала под машину. Сейчас Кьяра — модель, у неё более 45 тысяч подписчиков в Instagram. Её фотографии периодически появляются в модных журналах.