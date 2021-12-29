Бывшую жену Лепса заподозрили в романе с молодым манекенщиком

Бывшую жену Григория Лепса Анну Шаплыкову заподозрили в романе с манекенщиком Дмитрием Савчуком. Парочку вычислили по фото в Instagram пользователи Сети, после чего Шаплыкова удалила свою страницу, а Савчук закрыл профиль, пишет Woman.ru.

По слухам, пока в Москве шёл бракоразводный процесс певца, пара отдыхала на Мальдивах, куда улетела на частном самолёте. Известно, что 31-летний Дмитрий Савчук работал моделью на модных показах Вячеслава Зайцева и других модельеров. Его анкету можно найти на сайтах модельных и актёрских агентств.

Савчук моложе Шаплыковой на 18 лет, он был вхож в дом Лепса. В прошлом году манекенщик вместе с братом-близнецом Виталием отмечал Рождество в доме певца. По неофициальным данным, сначала Виталий завёл роман с близкой подругой жены Лепса, а она сама позже пригляделась к его брату.

Теперь владелица ювелирного дома, прославившегося под брендом бывшего мужа, совершенно свободна и может не стесняться своих отношений.

Сам Дмитрий Савчук ситуацию никак не комментирует.

Давайте пока всю эту историю поставим на паузу. Не хочу её касаться. Я никому ничего не отвечаю, у меня своя голова на плечах, но плохого я точно ничего не делаю. Предпочитаю молчать в этой ситуации, иначе один раз ответишь — и поплывёт шквал эмоций и сообщений, — заявил манекенщик.

Ранее эксперты оценили два особняка певца Григория Лепса в коттеджном посёлке «Третья Охота» в Московской области в 600 млн рублей. По данным издания, если добавить к ним две квартиры артиста в центре Москвы, земельные участки и люксовые авто, стоимость имущества возрастёт до 850 млн рублей.