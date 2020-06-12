«Сёстры-близняшки»: новую девушку бывшего мужа Лорак перепутали с певицей

https://static.news.ru/photo/b75b444a-ad6a-11ea-8c36-fa163e074e61_660.jpg Фото: __l_i_l_i_a___/instagram.com

Поклонники Ани Лорак атакую соцсети её бывшего мужа и его новой избранницы. Многие отмечают, что девушки невероятно похожи.

43-летний турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу недавно рассекретил свою вторую половинку. Оказалось, что бизнесмен крутит роман с жительницей Киева по имени Лилия. Она работает визажистом.

Интернет-пользователи не удивились тому, что бывший муж артистки нашёл точную копию Лорак. Девушки похожи не только цветом волос, но и комплекцией. Рост у них тоже примерно одинаковый.

Новую девушку выбирали по фото бывшей? Сёстры-близняшки! — написал один из комментаторов.

По данным KP.RU, бывшие супруги вместе занимались бизнесом. Пара владела компанией «Ани Лорак Продакшн», через которую проходили все доходы звезды за гастроли и концерты. Но недавно светская львица переоформила всё на себя, вычеркнув неверного мужа из своей жизни.

41-летняя Лорак развелась с бизнесменом из-за постоянных измен. В СМИ часто появлялись снимки, на которых Налчаджиоглу обнимает разных девушек.

Как ранее писал NEWS.ru, Ани Лорак произвела впечатление на поклонников, опубликовав снимок с тренировки. Певица продемонстрировала отличную растяжку, чем вызвала у фанатов восхищение.