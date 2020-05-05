Бывшая солистка «Блестящих» побрилась налысо

https://static.news.ru/photo/f81f3918-8ecb-11ea-9ac5-fa163e074e61_660.jpg Анна Дубовицкая Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Дубовицкая полностью сбрила волосы на голове. Фото новой причёски она выложила на своей странице в Facebook.

При этом она никак не стала комментировать своё решение.

Не так давно певица заявила, что её бывший муж — президент Московской федерации футбола и член исполкома Российского футбольного союза Сергей Анохин — уклоняется от выплаты алиментов на их восьмилетнего сына. По её словам, он просто сбежал из Москвы и оставил её самостоятельно решать проблемы.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что у Дубовицкой закончились отступные и поэтому она решила заняться «вымогательством».

При этом её знакомые уверяют, что сейчас она имеет хороший доход как стилист и фотограф.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь 74-летнего телеведущего Леонида Якубовича 22-летняя Варвара покрасила свои русые волосы в огненно-рыжий цвет и сделала на плече татуировку — морду тигра в стиле трайбл.