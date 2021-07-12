Бывшая девушка Павла Табакова впервые показала фото актёра с дочерью

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Российский теле- и радиоведущий, шоумен Александр Пряников в беседе с NEWS.ru оценил шансы МакSим собрать полный зал после выхода из комы. Выступивший однажды вместе с певицей ведущий уверен: МакSим уже давно заняла свою нишу, однако сейчас уже не «наураганит» так, как могла на пике популярности.

МакSим заняла уже свою нишу, и она никуда не денется. Конечно, я думаю, что очень мало таких артистов. Хотя вот Сергей Жуков с «Руками вверх!», по-моему, по-прежнему даст фору любым...