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Бывшая девушка Павла Табакова впервые показала фото актёра с дочерью

14:08, 03 августа 2021
Бывшая девушка Павла Табакова впервые показала фото актёра с дочерью Павел Табаков Фото: tabakov_pavel/instagram.com
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Бывшая девушка Павла Табакова, актриса Софья Синицына, впервые показала совместное фото актёра с годовалой дочерью Мией. Снимок она опубликовала в Instagram, поздравив таким образом артиста с прошедшим 26-летием.

yasinitsyna/instagram.com

С днём рождения, Табаков! Здорово, что родился. Мы теперь всегда будем рядом, даже если ты перехочешь, — написала Синицына.

На опубликованной фотографии запечатлён сам Павел, который разговаривает по телефону и одновременно держит на руках дочку, с интересом разглядывающую отца. Табаков стал отцом ещё прошлым летом, однако старательно скрывал пополнение в своей семье. Актёр уже не живёт с бывшей возлюбленной, Софьей Синицыной, однако принимает активное участие в жизни маленькой дочери, Мии.

Ранее Софья Эрнст, жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста, впервые показала общественности их маленького сына.

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