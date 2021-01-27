Бывшая девушка экс-жениха Бузовой рассказала, почему от него надо бежать

https://static.news.ru/photo/6f51277c-604e-11eb-af62-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывшая девушка Давида Манукяна Валерия Агикьян пожаловалась на сильное психологическое давление со стороны бывшего жениха Бузовой. Танцовщица рассказала, как проходили и чем закончились их отношения с рэпером.

Дава и Валерия сошлись на почве общего увлечения бальными танцами. Но со временем тогда ещё безвестный музыкант стал уговаривать возлюбленную бросить танцы и заняться домашним хозяйством.

Он стал промывать мне мозги, мол, танцы — это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег. Я решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что я ничего не смогу и успеха недостойна, — рассказала Валерия в интервью изданию «Москва 24».

При этом сам Манукян не раз рассказывал разным СМИ, что сильно разочаровался в бывшей девушке. По его словам, это она стала давить на него ради победы в соревнованиях. И даже после расставания рэпер продолжал вспоминать бывшую пассию, что вызвало у танцовщицы большое удивление и разочарование.

По словам Валерии, Манукяну нравится образ страдальца, на котором он пытается «проехаться», чтобы опорочить и задеть бывшую возлюбленную. Причину этого девушка видит лишь одну: либо Дава так и остался в переходном возрасте, либо пытается так заработать себе рейтинг среди подписчиков.

Я никогда не воспринимала его как конкурента, поскольку мы никогда их паре не проигрывали. У меня нет обид на Давида, — пояснила танцовщица.

Ольга Бузова объявила о расставании с Манукяном 22 января. Она пожаловалась на рукоприкладство и измены со стороны возлюбленного. Сам Манукян от комментариев отказывается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники массово отписываются от Ольги Бузовой после того, как она опубликовала очередную песню про несчастную любовь. В композиции «Розовые очки» Бузова поведала миру о несчастной любви и страхе одиночества.