Бузовой диагностировали проблемы со здоровьем из-за стресса и истощения

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Ольга Бузова находится в оздоровительном центре на обследовании в Подмосковье. Ведущая жалуется на плохое самочувствие, стресс и истощение.

Как правило, ведущая главной телестройки страны проходит обследование в этом центре один раз в год. В этот раз она решила сделать его пораньше из-за проблем со здоровьем.

Медики уже посоветовали Бузовой поправиться. Как рассказала сама Ольга, ей не хватает веса, точнее — 11 килограммов. Не хватает мышц, а ещё ей советуют заняться лечением спины после «Ледникового периода», где ведущая получила травмы.

Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать... Естественно, это отражается на здоровье. Прошлый год был сложным, я надеялась, что следующий начнется совершенно по-другому, но этот год начался уже очень сложно. Поэтому я начала волноваться за себя, — пояснила поклонникам ведущая в своём микроблоге.

Бузова поселилась в номере с отдельным входом и видом на сосновый бор. Но красоты природы не радуют её и находиться в номере одной ведущей тяжело. Она показала, как бродит ночью по пустым коридорам, не находя покоя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ольга Бузова после расставания с исполнителем Давидом Манукяном, больше известным как Дава, отправилась восстанавливаться в оздоровительный центр. Курс всех обследований и процедур, которые предстоит пройти Бузовой, стоит 50 тысяч рублей.