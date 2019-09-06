https://static.news.ru/photo/b42394ac-d1a2-11e9-99f8-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

В Сеть попало видео, на котором популярная телеведущая Ольга Бузова, сидя на лобном месте, высмеяла нынешнюю супругу Дмитрия Тарасова.

В моей жизни была история: одна дама фотографировалась около плакатов с моим мужем, а потом стала его женщиной, — поделилась светская львица.

Одна из участниц телестройки Анастасия Балинская отметила, что разлучнице просто захотелось прикоснуться к прекрасному, передаёт Starhit .

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, а развелись в 2016-м. После футболиста певица не смогла никого полюбить снова.

Как писал News.ru, бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко сообщили своим поклонникам о том, что в скором времени вновь станут родителями. Неожиданно на эту новость отреагировали близкие подруги певицы и телеведущей Ольги Бузовой, от которой Тарасов когда-то ушёл к Костенко.