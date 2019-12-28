https://static.news.ru/photo/904aef34-2a3b-11ea-ac03-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном. Перед этим она публично подтвердила то, о чём СМИ писали последние месяцы: у них роман.

В финале шоу «План Б» исполнительница песни «Мало половин» разрыдалась, рассказывая о новых отношениях. По задумке авторов программы Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа поющей ведущей. Однако всё пошло не по сценарию.

Как пишет Super.ru со ссылкой на источники из близкого окружения, из-за шоу пара не могла рассекретить отношения. Их роман длится уже пару месяцев, как призналась сама Бузова, они живут вместе.

Ольгу Бузову и Давида Манукяна заподозрили в отношениях после того, как они сыграли влюблённую пару в клипе на песню Ольги «Лайкер». Позднее блогер назвал певицу «завидной холостячкой». В одном из Instagram-сторис Бузовой поклонники заметили кольцо на безымянном пальце артистки. По внешнему виду изделие напоминает помолвочное. По Сети ходят слухи, что певица приняла предложение руки и сердца от Манукяна. Также появилось мнение, что пара провела совместный уик-энд в Риме. Такие выводы подписчики сделали по геотегам в Instagram.

Ранее Ольга Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи, писал NEWS.ru.