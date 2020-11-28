Бузова чуть не погибла на репетиции из-за отказавшей страховки

https://static.news.ru/photo/f8f8f97c-3179-11eb-bef8-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Певица Ольга Бузова едва не разбилась во время репетиции на шоу «Ледниковый период».

Во время исполнения номера артистка парила под крышей «Лужников» на очень большой высоте. Оказалось, что закреплённая на запястье страховка сдвинулась ближе к ладони и девушка осталась без защиты.

Бузовой пришлось зажать страховку руками, выполняя все трюки под крышей. Девушка осталась жива только благодаря своей спортивной подготовке. Она рассказала о возникшей проблеме тренеру Илье Авербуху лишь по окончании репетиции, сообщает KP.RU.

В новым выпуске шоу певица вместе с партнёром, олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым, выйдет на лёд под свою новую песню «Люди не верили». Предстоящее выступление девушка анонсировала на странице в Instagram.

Как писал NEWS.ru, историк Эдвард Радзинский назвал телеведущую Ольгу Бузову «воплощением всего усреднённого». На такие мысли его натолкнуло чтение комментариев на своём YouTube-канале.