«Выкручиваюсь»: Буланова назвала артистов самыми незащищёнными в стране

https://static.news.ru/photo/ac4c7a48-1f51-11eb-96ee-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буланова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова назвала артистов самым незащищённым слоем населения. В отличие от других граждан, работники сцены не имеют «пособий или дотаций каких-то, зарабатывают только живыми выступлениями», объяснила она.

Если театры и кино снова закроются, то пострадают прежде всего не зрители, а творческие люди, считает Буланова.

При этом, отметила певица, за время пандемии она уже привыкла экономить, так как финансовое положение остаётся нестабильным. Но в целом денег на жизнь пока хватает.

Выкручиваюсь. И экономлю, и получаю алименты на младшего ребёнка. С голоду никто не умер. Да, было тяжело, но ведь как и всем остальным, — цитирует Буланову ФАН.

Она особо отметила, что никогда «не жаловалась на плохое финансовое состояние».

Ранее, как писал NEWS.ru, рэпер Алишер Моргенштерн рассказал о своих доходах. Он признался, что за последний год ему удалось заработать более 80 млн рублей. По словам музыканта, он уже стал долларовым миллионером.

В то же время музыкальный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин неоднократно жаловался на бедственное положение артистов, рассказывая, что из-за пандемии коронавируса те лишились львиной доли заработков и вынуждены жить на скромные средства.