Брухунову обвинили в показной любви к сыну от Петросяна

https://static.news.ru/photo/55571afc-fb4f-11ea-994a-fa163e074e61_660.jpg Фото: bruhunova/instagram.com

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, как гуляет со своим первенцем по парку. Однако хейтеры обвинили звезду в показной любви.

Воскресные прогулки теперь такие, — похвасталась Брухунова в Instagram.

Многие возмутились тем, что жена шоумена не показывает, как заботится о сыне. Интернет-пользователи предположили, что новорождённым занимается няня.

Все так восхищаются! А где ребёнок? Одни баночки, фитюльки, конфетки, орешки <...> Вы вообще не занимаетесь своим ребёнком?! — задалась вопросом одна из подписчиц.

Брухунова не стала сдерживать эмоции и резко ответила недоброжелательнице.

А вам здесь показать, как я памперс меняю?! Так, может, лучше в личку сбросить распорядок дня?! — написала бывшая ассистентка юмориста.

Петросян в день своего рождения, 16 сентября, впервые опубликовал фото ребёнка. После чего возобновились разговоры о том, сама рожала Брухунова или же супруги прибегли к услугам суррогатной матери. Но юморист однозначно заявил в Instagram, что сына ему родила именно жена.

Ранее женщину обвинили в корысти. Интернет-пользователи начали писать Брухуновой, что она специально родила ребёнка от престарелого шоумена ради большого наследства. После этого супруга юмориста не сдержалась и заявила, что критики могут «рожать от слесарей».

Как писал NEWS.ru ранее, Татьяна Брухунова рассказала, на какие хитрости пошла, чтобы скрыть беременность. Она поделилась, что во время беременности она старалась реже появляться на публике, выкладывать в Instagram только старые снимки или фото, на которых не видно изменений в фигуре. Кроме того, женщина маскировала живот свободной одеждой. Помог в конспирации и карантин.