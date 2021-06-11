Бритни Спирс в откровенном купальнике показала любимое тату

https://static.news.ru/photo/f727cd52-cbe4-11eb-a3d8-96000091f725_660.jpg Фото: britneyspears / instagram

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс рассказала о своей любимой татуировке. В своём Instagram она выложила фото в ярком и откровенном купальнике с открытой спиной.

На шее артистки есть надпись на иврите, которую, по словам Бритни, «по иронии судьбы зрители чаще всего вообще не видят».

Розовый делает мой загар ярким! Вы раньше видели татуировку на моей шее? Это иврит... На нем написано «Мем Хэй Шин», и это означает исцеление! — написала певица.

Отец Бритни Спирс Джейми заявил ранее, что она страдает деменцией. Он предоставил суду документы для установления опеки над артисткой. И хотя прессу смутил тот факт, что раньше отец Бритни ни разу не упоминал о её недуге, журналисты признали, что около 5% взрослых американцев в возрасте до 65 лет страдают этим заболеванием.

Некоторые поступки певицы её фанаты считают странными. Например, она часто выкладывает видео, которые, по словам пользователей, «не по возрасту» Спирс. В том же розовом купальнике и в меховой накидке артистка устроила дикие танцы, которые вызвали у поклонников вопрос, всё ли хорошо у их любимой звезды.

Бритни Спирс получила право опротестовать в суде Лос-Анджелеса решение об опекунстве над ней отца Джеймса Спирса. Заседание пройдёт 23 июня 2021 года. Адвокат звезды — Сэмюел Ингем — попросил инстанцию назначить дату слушания «в ускоренном порядке». Что именно скажет исполнительница, не раскрывается.