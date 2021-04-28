Бритни Спирс выступит в суде против отца

https://static.news.ru/photo/b45c2a52-a832-11eb-9ee5-96000091f725_660.jpg Бритни Спирс Фото: britneyspears/instagram.com

Американская певица Бритни Спирс получила право опротестовать в суде Лос-Анджелеса решение об опекунстве над ней отца Джеймса Спирса. Заседание пройдёт 23 июня 2021 года, передаёт Reuters.

Адвокат звезды — Сэмюел Ингем — попросил инстанцию назначить дату слушания «в ускоренном порядке». Что именно скажет исполнительница, не раскрывается.

Затянувшееся разбирательство легло в основу нашумевшей документальной ленты Framing Britney Spears, вышедшей в феврале 2020-го. Фанаты Бритни Спирс уверены , что их кумир стала пленником своего опекуна, и даже запустили кампанию #FreeBritney («Освободите Бритни»).

В августе 2020 года знаменитость уже требовала заменить опекуна. Певица просила передать контроль над её личной жизнью менеджеру Джоди Монтгомери, а вопросы карьеры доверить финансовой компании Bessemer Trust. В итоге судья назначил фирму соопекуном, но отказался запрещать Джеймсу Спирсу «следить» за дочерью.

39-летняя Спирс находится под опекой Джеймса Спирса с 2008 года. С тех пор мужчина контролирует личные и финансовые дела звезды, её лечение, безопасность и карьеру. Исполнительница редко приезжает на судебные заседания и не комментирует их публично.

Тяжба повлияла и на отношения родителей певицы. Линн Бриджес — мать Бритни — и Джеймс Спирс, начавшие борьбу за средства дочери, подали друг на друга встречные иски. Женщина уверена, что бывший муж тратит деньги родственницы не по назначению и компенсирует свои траты на юристов и прессу. Линн также потребовала вернуть часть потраченных средств Бритни. В ответ Джеймс Спирс обвинил экс-супругу в меркантильности, заявив, что она использовала боль и травмы их ребёнка в личных интересах.

Ранее сообщалось, что американская исполнительница Шер заступилась за певицу Бритни Спирс. Она уверена, что отец звезды должен отказаться от опекунства. Джеймс Спирс стал юридическим опекуном знаменитой дочери в 2008 году. Решению предшествовала череда скандалов, спровоцированных Бритни.

Спирс тяжело пережила развод с Кевином Федерлайном, употребляла наркотики, брилась налысо. С тех пор отец контролирует финансы и карьеру дочери. Бритни пыталась освободиться от надзора и просила назначить другого опекуна.