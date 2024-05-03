Бритни Спирс получила травму после драки с возлюбленным в отеле Спирс уехала из отеля в Лос-Анджелесе в одном одеяле после драки с бойфрендом

Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS/Global Look Press

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс продемонстрировала ушибленную и опухшую ногу после предполагаемой драки со своим парнем Полом Ричардом Солизом в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, пишет Page.six. По данным издания, артистка весело проводила время в компании бойфренда, распивая спиртное. Затем около часа ночи в номер Спирс были вызваны спасатели из службы 911 из-за доносившихся криков исполнительницы и анонимного заявления о ранении женщины.

Я действительно подвернула лодыжку прошлой ночью как идиотка. Пыталась прыгнуть в гостиной. Это очень плохо, но такое случается. Просто показываю доказательства, — пояснила позже Бритни в своем блоге, опубликовав снимок ушиба.

После приезда парамедиков Спирс покинула отель практически голой, завернувшись в одеяло и прикрывшись подушкой. Поклонники в комментариях отметили ее рассеянный блуждающий взгляд и предположили, что артистка переживает очередной нервный срыв.

Издание пишет, что певица отказалась проследовать в госпиталь и пояснила, что ее возлюбленный ни в чем не виноват. Позже она была вынуждена обратиться за помощью к адвокату, который урегулировал инцидент в отеле.

Ранее Спирс разбила каблуком лобовое стекло автомобиля. Бурная реакция артистки могла быть связана с тем, что исполнительницу и ее спутника преследовали папарацци. Журналисты застали ее в машине Mercedes в долине Сан-Фернандо (США) вместе с бывшим заключенным и ее домработником Полом Ричардом Солизом. Певица находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля и разозлилась, завидев вспышки фотокамер, а затем ударила ногой по лобовому стеклу, которое в итоге треснуло.