«Ты – весь мир»: 26-летний бойфренд Бритни Спирс помог ей забыть проблемы

https://static.news.ru/photo/b6fc6956-58ab-11eb-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Бритни Спирс Фото: britneyspears/instagram.com

Для певицы Бритни Спирс прошедший год выдался тяжёлым. Из-за пандемии коронавируса были отменены её шоу, а суд Лос-Анджелеса до 1 февраля оставил в качестве опекуна 39-летней певицы её отца.

Также на её состояние положили глаз её мать и сестра.

Теперь, чтобы деньги не достались родственникам, Бритни Спирс стала отказываться выходить на сцену. На фоне всей этой истории певица нашла утешение в объятиях 26-летнего манекенщика и бодибилдера Сэма Асгари. В декабре молодой человек поздравил Бритни с днём рождения и на частном самолёте увёз её в тёплые края.

Когда мне грустно и я плачу, утешение нахожу в объятиях Сэма. Его любовь спасает меня в самые трудные минуты, — призналась артистка.

Под одним из фото, опубликованных в Instagram, Спирс пишет, что Сэм Асгари для неё — весь мир.

Рождество и Новый год пара провела под ёлкой. Примечательно, что их отношения не воспринимали всерьёз и давали им не более нескольких месяцев, однако Бритни и Сэм вместе уже четыре года, пишет «Экспресс газета».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Верховный суда Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение певицы Бритни Спирс об отстранении её отца от единоличного опекунства над ней. Исполнительница на протяжении 12 лет находится под опекой своего отца Джейми Спирса из-за опасений касательно её психического здоровья.

В ходе заседания суда адвокат Бритни Спирс Сэмюэл Ингхэм заявил, что певица «боится своего отца» и не хочет возвращаться на сцену, пока тот отвечает за её карьеру. Кроме того, между отцом и дочерью не сложилось «прочных рабочих отношений». В свою очередь представитель Джейми Спирса отметил, что Бритни сама перестала общаться с отцом по рекомендации своего адвоката.