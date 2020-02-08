https://static.news.ru/photo/8e3c6dae-4bf5-11ea-9ce0-fa163e074e61_660.jpg Брэд Питт Фото: Nick Agro/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр Брэд Питт, получивший премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, прокомментировал несостоявшийся импичмент главы США Дональда Трампа.

Мне сказали, что у меня есть только 45 секунд [на выступление], что на 45 секунд меньше, чем Сенат предоставил Джону Болтону в процессе импичмента президента Трампа, — обратился артист к залу во время вручения престижной статуэтки.

Джон Болтон, экс-помощник Трампа по национальной безопасности, мог стать важным свидетелем на процессе, но так и не был вызван в Сенат США. Питт добавил, что «нельзя оставлять просто так факт, когда искусство выигрывать сомнительными, хотя и не запрещёнными приёмами, одерживает верх над правильными вещами».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская актриса Рене Зеллвегер одержала победу на премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Джуди». Об этом стало известно во время 92-й по счёту церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Это второй «Оскар» Рене Зеллвегер. Ранее, в 2004 году, она получила премию в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Холодная гора».