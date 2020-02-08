https://static.news.ru/photo/5cdbec3a-4bc3-11ea-8c14-fa163e074e61_660.jpg Рене Зеллвегер Фото: Twitter

Рене Зеллвегер одержала победу на премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Джуди». Об этом стало известно во время 92-й по счёту церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

RenÃ©e Zellweger Is the "World's Greatest Entertainer" in First Trailer For Judy Garland Biopic #celebrity https://t.co/z7QWUhozDn — Shina James (@shina_j1) February 10, 2020

На статуэтку претендовали Сирша Ронан (фильм «Маленькие женщины»), Скарлетт Йоханссон (фильм «Брачная история»), Шарлиз Терон (фильм «Скандал») и Синтиа Эриво (фильм «Гарриет»).

Это второй «Оскар» Рене Зеллвегер. Ранее, в 2004 году, она получила премию в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Холодная гора».

В 2020 году «Лучшую женскую роль второго плана» получила Лора Дерн за роль в фильме «Брачная история». Это первая премия «Оскар» Лоры Дерн.

Laura Dern thanks her kids and 'hero' parents in emotional Oscars speech

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На награду также претендовали: Скарлетт Йоханссон (фильм «Кролик Джоджо»), Флоренс Пью (фильм «Маленькие женщины»), Марго Робби (фильм «Скандал») и Кэти Бейтс (фильм «Дело Ричарда Джуэлла»), писал NEWS.ru ранее.