Рене Зеллвегер одержала победу на премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Джуди». Об этом стало известно во время 92-й по счёту церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
RenÃ©e Zellweger Is the "World's Greatest Entertainer" in First Trailer For Judy Garland Biopic— Shina James (@shina_j1)
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На статуэтку претендовали Сирша Ронан (фильм «Маленькие женщины»), Скарлетт Йоханссон (фильм «Брачная история»), Шарлиз Терон (фильм «Скандал») и Синтиа Эриво (фильм «Гарриет»).
Это второй «Оскар» Рене Зеллвегер. Ранее, в 2004 году, она получила премию в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Холодная гора».
В 2020 году «Лучшую женскую роль второго плана» получила Лора Дерн за роль в фильме «Брачная история». Это первая премия «Оскар» Лоры Дерн.
Laura Dern thanks her kids and 'hero' parents in emotional Oscars speech— mahbubul alam (@mahbubkomol)
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На награду также претендовали: Скарлетт Йоханссон (фильм «Кролик Джоджо»), Флоренс Пью (фильм «Маленькие женщины»), Марго Робби (фильм «Скандал») и Кэти Бейтс (фильм «Дело Ричарда Джуэлла»), писал NEWS.ru ранее.
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