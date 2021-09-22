Брат Моргенштерна рассказал, как тот разбил ему голову

Двоюродный брат Алишера Валеева Максим Моргенштерн рассказал о детстве эпатажного рэпера. В беседе с NEWS.ru он признался, что будущий музыкант однажды разбил ему голову.

Я забирался на горку в аквапарке, а Алишер предложил: мол, давай я тебя, как в футболе, подкатом собью, и будешь красиво лететь. Я согласился. Он сбил, я упал и ударился виском о край горки. Вот шрам. Это первый шрам в моей жизни, — рассказал Максим Моргенштерн.

Брат рэпера добавил, что это была не единственная проделка будущей знаменитости. Как-то братья во время летнего отдыха у бабушки с дедушкой «нечаянно подожгли соседскую дачу». Но и повзрослев, продолжили играть с огнём, устраивая целые шоу.

Отдыхая в Турции, мы взяли огнетушитель в отеле и бегали с ним. Потом Алишер обмотал меня туалетной бумагой, поджёг и тушил этим же огнетушителем. В общем, есть что вспомнить, — отметил Максим Моргенштерн.

Ранее брат Алишера Валеева заявил NEWS.ru, что считает «нового брата» Моргенштерна, который заявил о своём родстве с ним, самозванцем.