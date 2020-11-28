«Нужно 500 тысяч в месяц»: Борщёва пожаловалась на падение доходов

https://static.news.ru/photo/2a120b4c-3153-11eb-9868-fa163e074e61_660.jpg Елена Борщёва Фото: lenaborshcheva/instagram.com

Российская актриса и бывшая участница КВН и Comedy Woman Елена Борщёва рассказала, что доходы её семьи заметно упали на фоне пандемии.

Она поделилась, что для комфортной жизни ей нужно зарабатывать около 500 тысяч рублей в месяц, однако в условиях отмены концертов, спектаклей и выступлений выходить на желаемый уровень дохода не получается.

Конечно, сейчас нам, артистам, очень непросто. К счастью, у меня есть подушка безопасности, которая позволяет пока сильно не волноваться. Чувствую, что скоро могу приступить к её опустошению. Потому как все спектакли с моим участием, которые были запланированы, отменились или перенеслись, — рассказала Борщёва «Собеседнику».

Она поделилась, что во время пандемии приняла участие в нескольких онлайн-мероприятиях, однако, по её словам, это не приносит таких доходов, как живые концерты.

Артистка отметила, что сейчас с мужем воспитывает двоих детей. При этом доходы супруга — фитнес-тренера — тоже падают из-за низкого потока клиентов.

Ранее NEWS.ru писал, что российский певец Валерий Меладзе предложил представителям эстрады и шоу-бизнеса бойкотировать съёмки в праздничных телешоу в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.