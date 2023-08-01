«Боролся с зависимостью»: стала известна причина смерти звезды «Эйфории» Daily Mail: актер Ангус Клауд могу умереть от передозировки

Фото: Dave Starbuck/Global Look Press

Ангус Клауд

Американский актер Ангус Клауд, известный по роли торговца наркотиками Феско О’Нила в драматическом сериале «Эйфория», мог скончаться от передозировки, сообщает Daily Mail.О том, что актер мог употреблять запрещенные вещества, рассказала его мать.

В последние дни артист переживал депрессию после похорон отца и за две недели до своей смерти сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что скучает по папе и борется с «суицидальными мыслями».

По данным издания, Клауд был найден мертвым в доме своей семьи в Окленде в понедельник, 31 июля. В службу спасения позвонила мать актера, которая сообщила о «возможной передозировке».

Она также сказала, что у Клауда не было пульса, после чего приехавшие спасатели констатировали смерть актера на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Директор сериала «Эйфория» Сэм Левинсон сообщил, что Клауд продолжительное время боролся с депрессией и зависимостью, как и многие в Голливуде.

Ангус был не похож на других. Он был слишком особенным, слишком талантливым и слишком молодым, чтобы покинуть нас так рано. Надеюсь, он знал, сколько сердец он тронул своей игрой, — сообщил Левинсон.

Ранее стало известно, что Клауд умер в возрасте 25 лет через неделю после похорон отца. Родственники молодого человека рассказали, что они были лучшими друзьями и актер сильно переживал эту потерю. Они подчеркнули, что Клауд открыто говорил о своем психическом здоровье, а его смерть может стать напоминанием другим, что «они не одиноки и не должны бороться с этим в одиночку, молча».

Ангус Клауд получил известность после съемок в сериале «Эйфория», который завоевал премию «Эмми». Он сыграл одного из главных персонажей первых двух сезонов проекта. Также актер снимался в фильмах «Северный Голливуд» и «Линия» и недавно получил роль в хорроре режиссеров Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта «Крик 6».



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