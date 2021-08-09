Бородина жёстко ответила на критику вечеринки после развода с Омаровым
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
10:57, 09 августа 2021
Ксения БородинаФото: borodylia/instagram.com
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Российская телеведущая Ксения Бородина на своей официальной странице в Instagram жёстко ответила всем, кто критикует её вечеринку после развода с Курбаном Омаровым. Она попросила окружающих не учить её жить.
Я буду делать то, что я хочу <...> жить, как считаю нужным и ни за один день мне не стыдно и не совестливо, потому что как топила за справедливость, так и буду топить. А «счастливые» тёти с советами, терпите дальше всё, что хотите терпеть, и от зависти не лопните, что вам торт на развод не выносят, — подчеркнула Бородина.
Журналистка подчеркнула, что ощущает «мощную поддержку» от поклонников — ей пишут «женщины и девушки очень много слов восхищения».
В пятницу, 6 августа, суд рассмотрел их заявление на развод. Теперь Ксения и Курбан официально свободные люди. Уже бывшие супруги не стали устаивать публичные скандалы и делать шоу из своего расставания. Бородина уже наслаждается свободой, отмечая однако, что их общая дочь Теона переживает из-за расставания родителей. Омаров тоже не выглядит огорчённым. Бизнесмен проводит время в компании своей бывшей жены Аллы.