Бородина жёстко ответила на критику вечеринки после развода с Омаровым

Российская телеведущая Ксения Бородина на своей официальной странице в Instagram жёстко ответила всем, кто критикует её вечеринку после развода с Курбаном Омаровым. Она попросила окружающих не учить её жить.

Я буду делать то, что я хочу <...> жить, как считаю нужным и ни за один день мне не стыдно и не совестливо, потому что как топила за справедливость, так и буду топить. А «счастливые» тёти с советами, терпите дальше всё, что хотите терпеть, и от зависти не лопните, что вам торт на развод не выносят, — подчеркнула Бородина.

Журналистка подчеркнула, что ощущает «мощную поддержку» от поклонников — ей пишут «женщины и девушки очень много слов восхищения».