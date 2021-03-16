Бородина в гневе из-за романа 13-летнего мальчика и 8-летней девочки

https://static.news.ru/photo/a92de774-867c-11eb-8946-96000091f725_660.jpg Ксения Бородина Фото: Ксения Бородина/vk.com

Телеведущая и блогер Ксения Бородина любит обсуждать с подписчиками резонансные новости. На этот раз звезда рассказала поклонникам о ситуации, которая привела её в шок и бешенство. Речь идёт о любовной истории между детьми.

Бородина пришла в ужас от того, как ведёт себя маленькая девочка. Восьмилетняя героиня истории страстно смотрит на своего 13-летнего возлюбленного и позирует в недвусмысленных позах на фото в соцсетях.

Новость дня. Мальчик 13 лет завёл отношения с девочкой 8 лет. Это дети, с какой стороны не посмотри. А вот от того, что они делают, хочется зажмуриться. На видео девочка раздвигает ноги в обтягивающих кожаных штанах, сидя на краю стола, или носит суперкороткие юбки, сидя на коленях у этого парня. Я в жизни не поверю, что она сама научилась, — написала Ксения в Instagram.

По мнению Бородиной, в том, что дети не получают нормального развития для своего возраста, виноваты их родители. Светская львица уверена, что они «просто решили делать деньги на хайпе» и не сильно беспокоятся о том, что их действия смахивают на развращение малолетних. Ведущая призналась, что из-за этой истории она «в шоке и гневе». Подписчики почти единогласно поддержали блогера.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутске злоумышленник схватил девятилетнюю девочку на улице и затащил её в свою квартиру. На улицах никого не было, и девочка не стала звать на помощь. При этом девочка оказалась соседкой педофила по подъезду.