Бородина прояснила ситуацию с возможным появлением Гузеевой на «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/7772742c-cf5a-11ea-aa95-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: _larisa_guzeeva_/instagram.com

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина отреагировала на появившуюся в Сети информацию о том, что ТНТ взял вместо неё на проект актрису Ларису Гузееву. Подписчики завалили Instagram Бородиной вопросами об этом.

Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придёт Ротару, а вместо Кадони — Кашпировский. Вместо Черкасова будет Костя Цзю. Состав утвердили, все расходимся, — с иронией ответила Бородина в stories.

Впрочем, не только Гузеева оказалась в списке претенденток на статус нового лица «Дом-2», но и блогер Настя Ивлеева.

Вот просто объясните, где вы это берёте? С потолка? Что за идиотизм, — добавила Бородина.

Сама ведущая передачи «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева не комментирует появившуюся информацию. Однако KP.RU сообщил, что 61-летняя актриса согласилась прийти на скандальную телестройку за хорошее вознаграждение. Она выиграла кастинг на освободившееся место ведущего. Шоу покидает Антон Беккужев, работавший на Сейшельских островах.

На популярном телепроекте звезда составит компанию Владу Кадони, Ксении Бородиной, Ольге Бузовой и Андрею Черкасову. Гузеева в эфире скандального шоу появится с 1 сентября. На Сейшелы вместо Антона она не полетит. В командировку собираются отправить Влада Кадони. Гузеева будет вести шоу «Бородина против Бузовой».

Приглашённые звёзды несколько раз появлялись в качестве ведущих «Дом-2». Так, на лобном месте побывала, например, блогер Саша Спилберг. В телешоу также засветилась и королева шансона Любовь Успенская, которая поздравила участника реалити-шоу Илью Яббарова с помолвкой.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Владимир Бурматов обратился в прокуратуру в интересах 23-летней челябинки Ирины Наумовой, сообщившей, что её силой удерживали и били на съёмочной площадке телепроекта «Дом-2». К Бурматову девушка обратилась после того, как по её заявлению отказались возбуждать дело в столице.