Московские омоновцы стали героями клипа, посвящённого Дню защитника Отечества, который был снят на песню «Ничего не жаль» заслуженного артиста России Дениса Майданова. Об этом сообщили в Росгвардии.
Как рассказали в ведомстве, в основу ролика легли случаи из повседневной жизни сотрудников ОМОНа,
В съёмках клипа на известную песню заслуженного артиста России Дениса Майданова приняли участие сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, — сказано в сообщении.
В видеоролике показаны двое друзей, которые служат в столичном ОМОНе и каждый день мужественно выполняют свой служебный долг, в котором есть место героическим поступкам, которые совершают доблестные защитники Отечества.
Как писал NEWS.ru, в декабре Майданов стал заместителем главы Общественного совета при Министерстве культуры.
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