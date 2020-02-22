https://static.news.ru/photo/092f3a14-5588-11ea-adf9-fa163e074e61_660.jpg Денис Майданов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Московские омоновцы стали героями клипа, посвящённого Дню защитника Отечества, который был снят на песню «Ничего не жаль» заслуженного артиста России Дениса Майданова. Об этом сообщили в Росгвардии.

Как рассказали в ведомстве, в основу ролика легли случаи из повседневной жизни сотрудников ОМОНа, передаёт РИА Новости.

В съёмках клипа на известную песню заслуженного артиста России Дениса Майданова приняли участие сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, — сказано в сообщении.

В видеоролике показаны двое друзей, которые служат в столичном ОМОНе и каждый день мужественно выполняют свой служебный долг, в котором есть место героическим поступкам, которые совершают доблестные защитники Отечества.

Как писал NEWS.ru, в декабре Майданов стал заместителем главы Общественного совета при Министерстве культуры.