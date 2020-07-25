Близкий друг Брэда Питта покончил с собой

Голливудский актёр Брэд Питт переживает тяжёлую утрату. Его друг — фотограф Сол Флетчер — был найден мёртвым. По предварительным данным, он совершил самоубийство.
По данным немецкого издания Blick, мужчина
Стражи порядки обнаружили тело супруги фотографа в одной из комнат, а мужчины нигде в доме не оказалось. На следующий день его тело было обнаружено недалеко от особняка. Официальная причина смерти фотографа пока не названа.
Брэд Питт пока никак не комментировал смерть друга, с прессой он пока не общался.
NEWS.ru писал, что Питт впервые за четыре года побывал дома у своей бывшей супруги Анджелины Джоли. Они провели вместе около двух часов, затем актёр сел на свой новый мотоцикл и уехал. Журналисты предполагают, что Питт и Джоли могли обсуждать общую дочь Шайлу, которая очень часто попадает на страницы журналов из-за своих скандальных заявлений.
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