Близкий друг Брэда Питта покончил с собой

https://static.news.ru/photo/a9ae5450-ce57-11ea-84c1-fa163e074e61_660.jpg Брэд Питт Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудский актёр Брэд Питт переживает тяжёлую утрату. Его друг — фотограф Сол Флетчер — был найден мёртвым. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

По данным немецкого издания Blick, мужчина напал на свою жену в особняке. Он изрезал её ножом, пострадавшая умерла от потери крови. После этого Флетчер позвонил своей дочери и рассказал о случившемся. Женщина позвонила в полицию.

Стражи порядки обнаружили тело супруги фотографа в одной из комнат, а мужчины нигде в доме не оказалось. На следующий день его тело было обнаружено недалеко от особняка. Официальная причина смерти фотографа пока не названа.

Брэд Питт пока никак не комментировал смерть друга, с прессой он пока не общался.

NEWS.ru писал, что Питт впервые за четыре года побывал дома у своей бывшей супруги Анджелины Джоли. Они провели вместе около двух часов, затем актёр сел на свой новый мотоцикл и уехал. Журналисты предполагают, что Питт и Джоли могли обсуждать общую дочь Шайлу, которая очень часто попадает на страницы журналов из-за своих скандальных заявлений.