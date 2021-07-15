Без масок и с дочкой: Пелагея показала видео со своего юбилея

Российская певица Пелагея 14 июля масштабно отметила 35-й день рождения. Видео с юбилея она опубликовала в сторис личного Instagram-аккаунта. Судя по кадрам, звёздные гости не носили защитные маски. На мероприятие были приглашены хоккеист Александр Овечкин, певец Дима Билан, композитор Леонид Агутин и другие. Именинница также станцевала со своей дочерью Таисией.

Артистка и сама вышла на сцену, где исполнила несколько своих композиций. Фанаты в комментариях к постам Пелагеи отметили, что в этот вечер она выглядела безупречно — выбрала для мероприятия белоснежный наряд, полностью подходящий её личному имиджу. Наследницу Пелагея одела в платье похожего фасона и цвета.

Успех к Пелагее пришёл в 2004 году: девушка собирала тысячные залы в крупных городах, стала хедлайнером на этно-сцене фестиваля «Нашествие» и выступала за рубежом. Однако самая большая популярность настигла артистку именно тогда, когда она заняла кресло наставника в программах Первого канала. Она участвовала в шоу «Голос» на протяжении трёх сезонов в неизменной компании Леонида Агутина, Александра Градского и Димы Билана.

Поклонники любят Пелагею за её «народность» и называют самой русской певицей современной отечественной сцены.

Ранее сообщалось, что Пелагея и её бывший муж хоккеист Иван Телегин закончили делить имущество. По решению суда исполнительница получила всю недвижимость спортсмена. По предварительным данным, звезде отошла квартира в элитном ЖК «Кутузовская Ривьера» в Москве и загородный коттедж на Новорижском шоссе, за который Телегин платит ипотеку.