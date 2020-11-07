Беременная невестка Валерии устроила мужу сюрприз на день рождения

https://static.news.ru/photo/d801d77e-2194-11eb-ae74-fa163e074e61_660.jpg Арсений Шульгин с женой Лианой Фото: arseniy_shulgin/instagram.com

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин отметил 22-летие в новой квартире. Туда он перебрался из апартаментов в «Москва-Сити». Они с супругой Лианой решили выбрать новое жильё, ожидая пополнение в семье.

Девушка устроила для своего мужа приятный сюрприз: украсила дом воздушными шарами с признаниями в любви и заказала торт с фигуркой супруга.

Я тебя безумно люблю! Каждый раз думаю, как же важно сделать в жизни правильный выбор. Я безмерно рада, что именно ты идёшь со мной по жизни, рука об руку. Я всегда буду рядом. Моя защита, моя поддержка, моя опора, — написала заботливая жена в Instagram.

День рождения молодая чета отмечала, едва завершив бытовые хлопоты. Переезд оказался хлопотным, так как новое жильё пришлось тщательно готовить не только для себя, но и для новорождённого.

На новом месте невестка Валерии планирует больше гулять и дышать свежим воздухом в расположенном неподалёку парке.

Ранее, писал NEWS.ru, Шульгин показал, как выглядят их новые апартаменты.