Баста задолжал судебным приставам 1,5 млн рублей Ювелирный дом Басты должен 1,5 млн рублей за аренду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басты (Василия Вакуленко)

Ювелирный дом Saint Bones рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) задолжал 1,5 млн рублей за аренду помещения. Соответствующие документы оказались в распоряжении Telegram-канала «Светский хроник». Отмечается что, исполнительное производство по иску к компании музыканта возбудили 29 августа. Также компания не оплатила аренду на сумму 500 тыс рублей за прошлый год, говорится в сообщении.

Ювелирный дом Басты, который торговал драгоценными расческами по 75 тысяч рублей, серебряными браслетами по 120 и часами с рубинами по 360, погряз в долгах. При этом вчера Баста стал лицом крупного банка взамен Ивана Урганта, — сообщает источник.

В декабре 2022 года Lenta.ru сообщила, что Баста снимал помещение для бренда у АО «Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента» (ВНИИалмаз) за 342 тысячи рублей в месяц, однако бизнес не имел успеха. Впервые задолженность компании музыканта за аренду образовалась в июле 2020 года и вскоре достигла почти 2,3 миллиона рублей. Взыскание долга происходило через суд, который списал часть указанной суммы. Ответчика заставили выплатить истцу 1,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Баста стал новым амбассадором Альфа-Банка вместо Урганта. Рэп-исполнитель станет героем новых креативных проектов банка и примет участие в серии мероприятий для предпринимателей. С 2020 года лицом рекламной кампании банка был телеведущий Иван Ургант, чье шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир Первого канала после начала специальной военной операции на Украине. С того момента Ургант не появлялся на публичных мероприятиях в России вплоть до апреля 2023 года, когда ведущий посетил премьеру фильма «Вызов». Тогда Ургант в разговоре с журналистами пообещал, что обязательно вернется в эфир.