https://static.news.ru/photo/519c21b8-c5b4-11e9-bab9-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поклонники Бари Алибасова раскритиковали его за то, что он употребляет жирную и нездоровую пищу. Снимок из ресторана, привлёкший интерес публики, продюсер опубликовал в Instagram.

Судя по кадру, 72-летний шоумен, недавно переживший химический ожог пищевода, обедает в чебуречной.

Еда еле проходит, «Крот» до сих пор дает о себе знать, — подписал фото сам Алибасов.

Подписчики не пожалели продюсера в комментариях, сообщает Пятый канал :

Кто же после реанимации чебуреки жрет!

Это оказывается пиар-ход был, чтоб заработать деньги. Не верю больше никому!

Чебуреки после крота — лучшая еда.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. Не все поверили в реальность истории. Так, Леонид Дзюник, работавший продюсером «Тату» и Филиппа Киркорова, считает, что пиарщики решили популяризовать образ Алибасова за счёт инцидента, однако не продумали всех необходимых деталей .

Ранее о несостыковках в деле продюсера группы «На-На» заявлял хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов, писал News.ru.