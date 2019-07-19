Бари Алибасов Фото: АГН «Москва»

Леонид Дзюник, работавший продюсером «Тату» и Филиппа Киркорова, рассказал о своём отношении к произошедшему с его коллегой Бари Алибасовым. По его мнению, менеджеров музыканта стоит уволить.

Пиарщики решили популяризовать образ Алибасова за счёт инцидента с «Кротом», рассказал он в интервью «Газете.Ru».

Я считаю, что если вы уж беретесь за пиар-акцию, то вы доводите её до мельчайших деталей, — подчеркнул он.

Он уверен, что работники продюсера не продумали всех необходимых деталей.

Если вы уж пиарщики и берёте за это большие деньги — отработайте эту пиар-акцию так, чтобы не было никаких заковырок, — добавил Дзюник.

Ранее News.ru сообщал, что легендарный продюсер Бари Алибасов раскрыл новые подробности своего пребывания в больнице. Оказывается, в реанимации он прятался от злоумышленников.

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