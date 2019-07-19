Фото: АГН «Москва»

Российская актриса Юлия Снигирь снова оказалась в центре внимания. Артистка опубликовала архивный снимок, на котором ей 15 лет. На фото она позирует в белом. На губах звезды яркая помада цвета фуксии.

15. На губах фуксия, — коротко подписала снимок актриса. Фото вызвало восторг у фанатов: «Такая стильная»; «Всегда хорошенькая, счастья вам!»; «Модница»; «Уже в 15 сводили мальчиков с ума», «Красотка, как...