Леонид Дзюник, работавший продюсером «Тату» и Филиппа Киркорова, рассказал о своём отношении к произошедшему с его коллегой Бари Алибасовым. По его мнению, менеджеров музыканта стоит уволить.
Пиарщики решили популяризовать образ Алибасова за счёт инцидента с «Кротом», рассказал он в интервью «
Я считаю, что если вы уж беретесь за пиар-акцию, то вы доводите её до мельчайших деталей, — подчеркнул он.
Он уверен, что работники продюсера не продумали всех необходимых деталей.
Если вы уж пиарщики и берёте за это большие деньги — отработайте эту пиар-акцию так, чтобы не было никаких заковырок, — добавил Дзюник.
Ранее News.ru сообщал, что легендарный продюсер Бари Алибасов раскрыл новые подробности своего пребывания в больнице. Оказывается, в реанимации он прятался от злоумышленников.