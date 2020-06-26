«Баба Лера»: Кудрявцева показала подросшего внука

https://static.news.ru/photo/b8f98c18-b7b9-11ea-a09e-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева недавно перестала скрывать тот факт, что она стала бабушкой. Она решила показать трогательные фотографии своих наследников.

Сейчас светская львица отдыхает вместе со всей семьёй в Адлере. Она опубликовала в сториез Instagram всех родственников, включая подросшего внука Льва. Мальчик на пол года старше её младшей дочери.

Баба Лера. Мой любимый Лёва, — подписала серию фотографий звезда.

После этого она сказала, что позже покажет невестку, которая всех поразит своей красотой.

Маша, родившаяся в 2018 году, стала первенцем для Игоря Макарова. У его супруги есть старший сын Жан от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. В своих интервью она признавалась, что дала имя ребёнку в честь Жан-Клода Ван Дамма. В юности она была большой поклонницей таланта этого актёра. С Игорем Макаровым телеведущая заключила брак в 2013 году. Супруги уже семь лет состоят в официальном браке.

Личная жизнь сына Кудрявцева не раскрывается. Теледива говорит, что её сын не публичный человек. Известно, что ему 30 лет и он математик. Живёт в гражданском браке.

Ранее Кудрявцева рассказала, что её дочь очень умная, несмотря на небольшой возраст. Звезда отметила, что дочка умна с рождения, как и многие современные дети. Кроме того, телеведущая поделилась планами на воспитание дочери. Она отметила, что не будет заставлять дочь посещать какие-либо секции и кружки. Она не хочет давить на девочку и считает, что она должна выбрать самостоятельно свой жизненный путь, писал NEWS.ru.