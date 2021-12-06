Азизе во время ковида «открылась божественная тайна»
Азиза рассказала, как перенесённый коронавирус открыл ей «божественную тайну»
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
07:53, 07 декабря 2021
Певица АзизаФото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Певица Азиза опубликовала пост на своей странице в Instagram, где рассказала, что ей открылась «божественная тайна». По словам исполнительницы, этому поспособствовал коронавирус, которым она недавно переболела.
Нет худа без добра. В болезни, мне открылась божественная тайна. Душевные и физические силы, внутренний покой, противоядие от страхов и боли. Ощущение полёта и безграничного счастья я почувствовала, соприкоснувшись то ли во сне, то ли наяву с всепоглощающей энергией космоса, — рассказала певица.
Она также посоветовала своим подписчикам чаще смотреть на небо, а не в телевизор, а также на солнце, луну и созвездия. Исполнительница рассказала, что люди должны сливаться со своим «космическим истоком — целительным эликсиром жизни и вечной любви».
Ранее она сообщила, что после контакта с заболевшей она принимала лекарства по назначению врачей и лечилась народными средствами: пила морсы из клюквы собственного приготовления, принимала отвары из мать-и-мачехи, а также заедала всё вышеперечисленное имбирём, лимоном и другими стимулирующими иммунитет продуктами. Однако на десятый день у певицы поднялась температура до 39 градусов, и она была вынуждена обратиться за помощью к специалистам.