Азизе во время ковида «открылась божественная тайна»

Певица Азиза опубликовала пост на своей странице в Instagram, где рассказала, что ей открылась «божественная тайна». По словам исполнительницы, этому поспособствовал коронавирус, которым она недавно переболела.

Нет худа без добра. В болезни, мне открылась божественная тайна. Душевные и физические силы, внутренний покой, противоядие от страхов и боли. Ощущение полёта и безграничного счастья я почувствовала, соприкоснувшись то ли во сне, то ли наяву с всепоглощающей энергией космоса, — рассказала певица.

Она также посоветовала своим подписчикам чаще смотреть на небо, а не в телевизор, а также на солнце, луну и созвездия. Исполнительница рассказала, что люди должны сливаться со своим «космическим истоком — целительным эликсиром жизни и вечной любви».

Ранее она сообщила, что после контакта с заболевшей она принимала лекарства по назначению врачей и лечилась народными средствами: пила морсы из клюквы собственного приготовления, принимала отвары из мать-и-мачехи, а также заедала всё вышеперечисленное имбирём, лимоном и другими стимулирующими иммунитет продуктами. Однако на десятый день у певицы поднялась температура до 39 градусов, и она была вынуждена обратиться за помощью к специалистам.