Азиза рассказала о перенесённом коронавирусе

Певица Азиза призналась, что никогда не чувствовала себя так плохо, как во время болезни коронавирусом. Она рассказала, что изначально плохое самочувствие её помощницы списали на магнитные бури, но со временем обе девушки слегли с высокой температурой, передаёт Sobesednik.ru.

После контакта с заболевшей Азиза принимала лекарства по назначению врачей и лечилась народными средствами: пила морсы из клюквы собственного приготовления, принимала отвары из мать-и-мачехи, а также заедала всё вышеперечисленное имбирём, лимоном и другими стимулирующими иммунитет продуктами. Однако на десятый день у певицы поднялась температура до 39 градусов, и она была вынуждена обратиться за помощью к специалистам.

Кашля особого не было. Решила лечиться дома. Зато была дикая слабость и сильная головная боль. В течение ночи я по несколько раз меняла рубашки, потому как с меня лил холодный пот. Плюс у меня пропал аппетит. Невозможно было ничего есть. Постоянно преследовал какой-то искажённый рыбный запах, — вспомнила Азиза.

Ранее Азиза предположила, что Александр Градский скончался, потому что не уделил должного внимания реабилитации после коронавируса и всё время работал. Она уточнила, что в реабилитационный период надо особенно следить за давлением тем, кому уже больше 60 лет.