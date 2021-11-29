Азиза назвала причину смерти Градского

Певица Азиза предположила, что Александр Градский скончался, потому что не уделил должного внимания реабилитации после коронавируса и всё время работал. Она уточнила, что в реабилитационный период надо особенно следить за давлением тем, кому уже больше 60 лет, пишет Sobesednik.ru.

Невозможная утрата, большая потеря. Он осенью переболел ковидом и, на мой взгляд, не получил должной реабилитации. Так как постоянно работал. Всегда отмахивался, говорил: «У меня все в порядке, все в порядке». А ведь после ковида должен быть реабилитационной период: надо ставить капельницы, следить за давлением. Особенно тем, кому уже за 60, — подчеркнула Азиза.

Певица вспомнила, что у Градского сильно болели ноги: исполнительница предположила, что это может быть как-то связано с сосудами. По словам Азизы, коронавирус крайне негативно сказывается на работе сосудов, а Градский не уделил этому должного внимания, «не уберёг» себя.

Восточная медицина очень хорошо восстанавливает после коронавирусной инфекции. Ему надо было ставить иголки обязательно. Но что теперь говорить, — резюмировала она.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.

Ранее пульмонолог Сергей Пурясев также связал смерть Градского с перенесённой коронавирусной инфекцией. По его словам, певец в последних эфирах «Голоса» выглядел не совсем здоровым.