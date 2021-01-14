Азиза навсегда уезжает из России

https://static.news.ru/photo/42910ce8-568a-11eb-91af-fa163e074e61_660.jpg Фото: azizamuhamedova/instagram.com

Эстрадная певица Азиза Мухамедова собирается в скором времени навсегда покинуть Россию.

Исполнительница познакомилась с итальянцем Александро, когда открыла онлайн-студию во время пандемии. Мужчина записался к ней учеником. В конце прошлого года он приехал в Россию для очного знакомства. Сейчас пара проживает в загородном доме Азизы, но итальянский жених настаивает на переезде в его родную страну.

Дизайнер Аника Керимова, являющаяся подругой Азизы, рассказала изданию «Собеседник», что Александро настроен решительно и просит певицу навсегда покинуть Россию. Мужчина пообещал решить все организационные вопросы и избавить невесту от хлопот.

По словам приятельницы знаменитости, Азиза согласилась на переезд, но попросила дать ей два месяца, чтобы закончить все дела в России. Керимова добавила, что хотя артистка и хочет пока просто пожить для себя, но поклонников бросать не собирается.

Ранее журналист Владимир Познер рассказал, что не планирует эмигрировать из России, поскольку не сможет найти такую работу, как на Первом канале. Он подчеркнул, что уедет, только если не сможет работать. Познер напомнил, что у него в России есть жена, которая здесь родилась, выросла и у неё здесь бизнес.