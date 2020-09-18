Авербух трогательно поздравил Арзамасову с возвращением на сцену

https://static.news.ru/photo/761b40b8-fa3e-11ea-a154-fa163e074e61_660.jpg Фото: liza_arzamasova/instagram.com

Хореограф Илья Авербух в Instagram прокомментировал пост своей возлюбленной — актрисы Лизы Арзамасовой, которая сейчас гастролирует в Благовещенске с труппой своего театра.

Актриса призналась, что очень волновалась перед спектаклем, так как из-за коронавируса в последний раз выходила на сцену в марте 2020 года. После спектакля артисты проводили «разбор полётов», чтобы понять, где могли быть допущены ошибки.

С возвращением на сцену. Это главное. И главное, что всегда проводится разбор полётов. Это значит, что главный полёт впереди. Поздравляю, — написал Авербух.

Арзамасова заметила комментарий и ответила на него.

Спасибо. Всё правильно. За главный полёт, — поблагодарила она.

Как писал NEWS.ru ранее, Лиза Арзамасова похвалилась помолвочным кольцом, которое подарил ей Илья Авербух. Стоимость украшения актриса не назвала, но дизайнер украшений Влад Торхов заметил, что стоить такое кольцо может 1 330 000 рублей.