Астролог Володина объяснила развод Эмина «сухостью чувств»

https://static.news.ru/photo/25ff2f1a-9740-11ea-997c-fa163e074e61_660.jpg Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Певец Эмин со своей женой Алёной Гавриловой разводятся по ряду причин, одна из которых — возникшая между супругами сухость чувств, сообщила в разговоре с журналистами астролог Василиса Володина.

По словам многолетней ведущей шоу «Давай поженимся!», пара в 2018 году неправильно сыграла свадьбу. Эмин со своей возлюбленной поженились, когда Венера была в Деве. Из-за этой странной авантюры их семья и протянула так недолго.

Сухость чувств, быстрое охлаждение супругов. Но самое плохое — регистрация на следующий день после солнечного затмения. Авантюра чистой воды, — цитирует Володину «KP.RU».

Астролог подчеркнула, что певцу и модели вообще не стоило жениться в 2018 году. Им следовало дождаться «лучших времён».

Как ранее писал NEWS.ru, поклонники астролога из телешоу «Давай поженимся!» обеспокоены. Пользователи Интернета не увидели в Instagram Василисы Володиной поздравлений с днём рождения от её коллег Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой.