Асмус раскритиковала СМИ за излишнее внимание к своей персоне

https://static.news.ru/photo/1586dd78-0a8f-11eb-acea-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Кристина Асмус раскритиковала СМИ за заголовки по поводу закрытия спектакля «Гамлет». Реакция изданий и огорчило, и развеселило актрису.

Асмус назвала «смешными» заголовки, где говорится о том, что она «лишилась роли» в спектакле. Как будто бы речь идёт о ней одной, заметила актриса.

Уже давно СМИ не вызывают никаких эмоций, кроме рука-лицо. Но мне обидно за других артистов. Они что, таких заголовков не заслуживают? Любимова, Колесников, Харламов?.. У нас в труппе и в спектакле «Гамлет» играет артист и мой друг Егор Харламов. Прекрасный был бы заголовок: «Олег Меньшиков лишил Харламова роли в театре», — взялась поучать журналистов артистка со скандальной славой.

Вот такой заголовок, дописала актриса, уж точно бы привлёк внимание читателей. Несмотря на советы, имя жены Гарика Харламова, как и его самого, не сходит с передовиц. Актрису то уличат в новом романе, то раскритикуют за «оголённый» вид в фильме. Теперь обсуждают, как из-за кожной сыпи Асмус лишилась роли Офелии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус, ранее отменившая съёмки из-за многочисленных высыпаний по всему телу, избавилась от проблем с кожей и выходит на сцену.