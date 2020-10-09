Асмус раскритиковала СМИ за излишнее внимание к своей персоне

Кристина Асмус раскритиковала СМИ за заголовки по поводу закрытия спектакля «Гамлет». Реакция изданий и огорчило, и развеселило актрису.
Асмус назвала «смешными» заголовки, где говорится о том, что она «лишилась роли» в спектакле. Как будто бы речь идёт о ней одной, заметила актриса.
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Уже давно СМИ не вызывают никаких эмоций, кроме рука-лицо. Но мне обидно за других артистов. Они что, таких заголовков не заслуживают? Любимова, Колесников, Харламов?.. У нас в труппе и в спектакле «Гамлет» играет артист и мой друг Егор Харламов. Прекрасный был бы заголовок: «Олег Меньшиков лишил Харламова роли в театре», — взялась поучать журналистов артистка со скандальной славой.
Вот такой заголовок, дописала актриса, уж точно бы привлёк внимание читателей. Несмотря на советы, имя жены Гарика Харламова, как и его самого, не сходит с передовиц. Актрису то уличат в новом романе, то раскритикуют за «оголённый» вид в фильме. Теперь обсуждают, как из-за кожной сыпи Асмус лишилась роли Офелии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус, ранее отменившая съёмки из-за многочисленных высыпаний по всему телу, избавилась от проблем с кожей и выходит на сцену.
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