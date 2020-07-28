Асмус обвинили в пошлятине за ролик «оргазм после развода»

https://static.news.ru/photo/bff73192-d153-11ea-b916-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Кристина Асмус опубликовала провокационный ролик на тему своего развода с Гариком Харламовым. Актриса воспроизводит озвучивание постельной сцены.

Ролик жена Харламова подписала так:

После развода оргазм только такой.

Поклонники актрисы тут же разделились на два лагеря. Одни признали кадры хорошей шуткой и назвали их «слишком горячими». Другие разочарованно написали, что теперь актриса стала заложницей одного амплуа. Нашлись и те, кто раскритиковал звезду «Интернов» в пух и прах, назвав её выходку «откровенной пошлятиной».

Асмус и Харламов поженились в 2013 году. Актрису тогда назвали разлучницей, так как она буквально «увела» юмориста от бывшей жены Юлии Лещенко. Последняя позже рассказывала, что для неё предательство мужа стало большим ударом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов отписались друг от друга в Instagram. Пара находится в процессе развода. На странице Кристины продолжают появляться посты, связанные с темой развода.