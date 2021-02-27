Анисина улетела в свадебное путешествие одна после свадьбы с Джигурдой

https://static.news.ru/photo/f40ab37a-795d-11eb-b9c7-96000091f725_660.jpg Никита Джигурда и Марина Анисина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Марина Анисина, на днях расписавшаяся с Никитой Джигурдой, улетела одна во Францию. Там фигуристку ждут дети, которые не смогли попасть на свадьбу к родителям из-за проблем с документами.

Анисина выходит замуж за собственного мужа второй раз, первый раз они расписались 13 лет назад. На бракосочетании спортсменка предстала в вечернем платье цвета тёмного шоколада. Отмечали новобрачные торжество в индийском ресторане, где новобрачная переоделась в синее длинное искрящееся платье.

Специально для невесты был изготовлен низкокалорийный свадебный торт, который обошёлся Джигурде в 50 тысяч рублей

Джигурда, по своему обыкновению, хвалился феерическими успехами в постели с женой, о чём он сам рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ . Он даже пообещал к своему юбилею сделать слепок своего интимного места, чтобы «радовать» всех одиноких женщин.

В предыдущем браке отношения между мужем и женой были не самые спокойные: в какой-то момент Джигурда обвинил супругу в изменах и пьянстве.

Поэтому моя мама назвала меня сумасшедшей, узнав, что я снова собралась за него замуж, — смеётся Анисина.

Фигуристке, которая постоянно живёт с детьми в Париже, сейчас приходится туго. В стране закрыты все катки и у Анисиной нет возможности зарабатывать. Детям помогает папа, отмечает спортсменка. Она обещает вернуться на 60-летний юбилей актёра и уже вместе с детьми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Никита Джигурда снова воссоединился с фигуристкой Мариной Анисиной. Торжественная церемония бракосочетания прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в понедельник, 22 февраля.