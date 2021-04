Ани Лорак пришла с бывшим мужем на день рождения дочери Киркорова

https://static.news.ru/photo/7d47aa32-9a13-11eb-86e9-96000091f725_660.jpg Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу (архивное фото) Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Украинская певица Каролина Куек, больше известная как Ани Лорак, замечена в компании бывшего супруга предпринимателя Мурата Налчаджиоглу. Несмотря на громкое расставание около двух лет назад, пара сохранила нормальные отношения и продолжает общаться ради дочери Софии. У каждого из них уже новая личная жизнь, однако это не помешало обоим хорошо провести время в гостях у поп-короля российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова.

По случаю дня рождения дочери Аллы-Виктории певец пригласил в загородный особняк именитых гостей. Среди них оказались и Лора с экс-супругом. Они, как пишет StarHit, сидели рядом и много общались. После того как звёздная компания переместилась в караоке-бар, Налчаджиоглу активно снимал на телефон бывшую жену, исполнявшую хит Уитни Хьюстон I will always love you.

Впрочем, впоследствии в историях Instagram Налчаджиоглу опубликовал лишь кадры дочери. София задорно пела и веселилась в компании других детей. Бывшие супруги оказались в одном кадре в историях, выложенных Киркоровым.

Налчаджиоглу и Лорак развелись в 2019 году. В СМИ причиной расставания пары после 15 лет совместной жизни называли неверность супруга. Предприниматель с тех пор встретил новую любовь — 24-летнюю визажистку по имени Лилия. Лорак же личную жизнь напоказ не выставляет, но, по информации СМИ, встречается с продюсером Егором Глебом.

Как сообщал NEWS.ru, на празднике в особняке Киркорова побывали и другие именитые гости — Андрей Малахов, Анна Нетребко с мужем и сыном, Яна Рудковская, Игорь Крутой и другие.