Анфиса Чехова восхитила подписчиков снимками со дня рождения сына

Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото со дня рождения сына от актёра Гурама Баблишвили. Маленькому Соломону исполнилось восемь лет.
Журналистка пригласила многочисленных друзей ребёнка. Судя по снимкам, дети соскучились по домашним посиделкам и веселью. Специально для именинника Чехова купила многоярусный торт. Его украсили свечи, фейерверки и фигурки персонажей известных онлайн-игр.
Мой Зайчик. Расти Большой, не будь Лапшой, — написала Чехова.
Подписчики звезды восхитились красотой ребёнка и также поздравили Соломона с восьмым днём рождения.
Такой красавец!!! Пусть будет счастлив!
Не в кого быть лапшой, хорошие родители, замечательные дети.
Недавно был пупс, а сейчас такой красивый и непростой парень.
Как ранее писал NEWS.ru, Чехова призналась, что носила медицинскую маску только на заре эпидемии коронавируса и не строго соблюдает режим самоизоляции.
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