Анфиса Чехова восхитила подписчиков снимками со дня рождения сына

https://static.news.ru/photo/fdb2e77c-a57c-11ea-a81a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото со дня рождения сына от актёра Гурама Баблишвили. Маленькому Соломону исполнилось восемь лет.

Журналистка пригласила многочисленных друзей ребёнка. Судя по снимкам, дети соскучились по домашним посиделкам и веселью. Специально для именинника Чехова купила многоярусный торт. Его украсили свечи, фейерверки и фигурки персонажей известных онлайн-игр.

Мой Зайчик. Расти Большой, не будь Лапшой, — написала Чехова.

Подписчики звезды восхитились красотой ребёнка и также поздравили Соломона с восьмым днём рождения.

Такой красавец!!! Пусть будет счастлив!

Не в кого быть лапшой, хорошие родители, замечательные дети.

Недавно был пупс, а сейчас такой красивый и непростой парень.

Как ранее писал NEWS.ru, Чехова призналась, что носила медицинскую маску только на заре эпидемии коронавируса и не строго соблюдает режим самоизоляции.