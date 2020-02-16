Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: olgabuzova_news/instagram.com

Музыкальный продюсер Андрей Разин без видимого повода опубликовал хвалебный пост в Instagram, посвящённый Ольге Бузовой.

Разин разместил фото певицы с букетом цветов и осыпал её комплиментами. Продюсер написал, что Бузова «становится всё более неотразимой» и «действительно является номером один».

Олечка, молодец! Хорошо выглядишь. Умница! Так держать! Помни, что ты у нас на первом месте, — эмоционально высказался бывший менеджер группы «Ласковый май».

Авторитетность своего мнения в оценке звёзд Разин подкрепил, напомнив, что он является «главным продюсером Советского Союза». С высказанным в посте мнением солидаризировались два других пользователя Instagram, после чего Разин неожиданно отключил возможность комментирования без объяснения причин.

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Как писал NEWS.ru, 14 февраля Ольга Бузова настолько выложилась на концерте в Брянске, что со сцены ей пришлось уходить с посторонней помощью.

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