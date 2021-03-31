Андреева удивила подписчиков своим способом омоложения

https://static.news.ru/photo/15e72c2e-9242-11eb-9343-96000091f725_660.jpg Екатерина Андреева Фото: ekaterinaandreeva.ru

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева опубликовала в Instagram видео своего визита к косметологу на Мальдивах. Процедура омоложения лица с помощью водорослей немного смутила её подписчиков, но многие всё же согласились с телеведущей, что красота — это «страшная» сила.

Иногда, чтобы стать красивой, надо сначала стать грязной. Прямо Царевна-лягушка, — рассказывала Андреева во время процедуры.

Сначала 59-летней телеведущей нанесли на лицо косметический состав зелёного цвета, а после покрыли горячими листьями водорослей и прикрыли полотенцем. В таком виде она пролежала около 30 минут. «Медитативная музыка, неспешные движения рук мастера отматывают время вспять», — призналась в конце процедуры Андреева.

Поклонники её поддержали, отметив, что видео «передаёт всё райское настроение», а после таких процедур она выглядит ещё моложе и шикарнее.

Как писал NEWS.ru, в феврале Екатерина Андреева опубликовала кадры своего отдыха на швейцарском горном термальном курорте Бад-Рагац. Она снялась в белом купальнике в бурлящей термальной воде в одном из бассейнов гостиничного комплекса, показав, что находится в отличной форме и выглядит моложе своих лет. Она также написала, что вода в термальном комплексе «просто волшебная, смывает всё ненужное и добавляет необходимое».