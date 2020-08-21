Анастасия Волочкова отдыхает со своим женихом в Турции

Балерина Анастасия Волочкова вместе с женихом приехала в турецкую Анталью. По её словам, это свадебное путешествие перед бракосочетанием. Они решили, что это будет так «по-волочковски».
Ранее Волочкова рассказала своим подписчикам, что готовится к церемонии бракосочетания. Танцовщица выбрала классическое белое платье, которое подчёркивает её стройную фигуру. Она также решила дополнить свой образ маской, без которой в условиях пандемии не обойтись. Но с обувью у звезды возникли проблемы.
В этот раз мне посчастливилось отдыхать в Турции. Я просто в восторге от сервиса, уюта, красивой виллы, моря, от внимания ко мне такого трогательного, — написала звезда в Instagram.
После этого светская львица опубликовала несколько фотографий с отдыха. На одном из снимков Волочкова продемонстрировала свой известный шпагат.
Фруктовое шпагаттини, — заявила танцовщица.
Волочкова подчеркнула, что привезёт всем своим поклонникам солнце и его тёплые лучи. Так она поддержит россиян, которые не смогли поехать на отдых из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Как писал NEWS.ru, модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что семейный отдых в турецкой Анталии был омрачён. Пограничники не пустили двух родственников на борт самолёта, который должен был вылететь в Россию.
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