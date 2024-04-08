Анастасия Решетова после смерти Салтанат Нукеновой рассказала об абьюзе Анастасия Решетова увидела в истории Салтанат Нукеновой свой опыт с абьюзером

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Анастасия Решетова

Блогер и модель Анастасия Решетова, комментирую смерть Салтанат Нукеновой в Казахстане, рассказала, что у нее был опыт абьюзивных отношений. По словам звезды, самостоятельно выйти из «психологического плена» невозможно.

Изучая подробности произошедшего с Салтанат, меня сильно забрасывает в тревогу. <...> Я знаю это не понаслышке, — написала Решетова в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати отметила, что зачастую насилие в отношениях «скрывается за красивой картинкой». По ее мнению, контроль начинается только после уверенности, что партнер никуда не уйдет.

После каждого выплеска агрессии в вашу сторону вас будут задаривать подарками или просто успокаивать правильными словами, как правило, убеждая в том, что это ваша вина, —добавила Решетова, не раскрыв, с кем именно состояла в абьюзивных отношениях.

Бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой. На судебном заседании он попытался оправдать свои действия. По словам экс-чиновника, когда он избивал девушку, всегда «был начеку», чтобы не навредить ей. Бишимбаев утверждает, что пинал жену, якобы «не причиняя существенный вред ее здоровью».